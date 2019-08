Scoppia la rissa, coltellate in strada: due feriti in gravi condizioni all'ospedale

Serata di sangue alla Palombella. Al culmine di una rissa in strada fra tre extracomunitari sono volate coltellate: due tunisini sono finiti entrambi all’ospedale di Torrette in gravi condizioni, mentre un terzo individuo, probabilmente l’aggressore, è scappato e gli stanno dando la caccia i carabinieri del Norm.

E’ accaduto attorno alle 22,30 in via Flaminia, all’altezza del civico 33. Non appena è stato dato l’allarme, in pochi minuti sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i mezzi di soccorso con il 118 e i militari dell’Arma. Uno dei feriti è stato trovato in strada, ricoperto di sangue e sotto choc: è un tunisino di 24 anni. Presentava almeno sei ferite da arma da taglio, in particolare due profonde al torace e una all’addome, le altre di striscio alla schiena, al collo e a un braccio. E’ stato caricato dalla Croce Rossa e portato al pronto soccorso in codice rosso. Un altro tunisino, invece, era in casa: anche lui sarebbe stato raggiunto dalle coltellate ed è arrivato a Torrette, accompagnato dalla Croce Gialla, con un codice di massima gravità. I carabinieri, intervenuti con due pattuglie del Nucleo Radiomobile, sono al lavoro per ricostruire i fatti perché non sono ancora chiari i motivi del violento litigio.