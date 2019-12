Rissa choc al Piano, cinghiate e bottigliate davanti ai passanti: triplice arresto

Si rincorrevano prendendosi a cinghiate e bottigliate. Pomeriggio choc al Piano, dove la polizia è intervenuta a sirene spiegate per arrestare tre stranieri, uno dei quali ferito alla testa e portato al pronto soccorso di Torrette.

La rissa è avvenuta sotto gli occhi di anziani e famiglie impegnate a fare la spesa al supermercato, nella piazzetta proprio di fronte alla Coop in via Giordano Bruno. A chiamare il 113 sono stati i passanti che hanno visto un gruppo di persone rincorrersi, brandendo bottiglie e cinture dei pantaloni. Le Volanti hanno fermato due pakistani di 26 e 27 anni e un egiziano di 27, tutti in regola con le norme sul soggiorno: anche alla presenza della polizia hanno continuati a colpirsi a vicenda, per questo sono stati arrestati per rissa aggravata.

Uno dei tre - il pakistano 27enne - colpito alla testa forse da una fibbia in metallo è finito all’ospedale, da cui è stato dimesso con tre giorni di prognosi. Non sono chiare le ragioni del violento litigio: forse un debito non saldato.