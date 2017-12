Scoppia la lite in strada, rissa familiare: in quattro finiscono in ospedale

Un bengalese frequenta una ragazza, ma quell’amore è malvisto dalla famiglia di lui e il dissapore finisce in una rissa in strada. Corso Carlo Alberto, ore 19 circa. Un uomo incontra il cognato davanti alla chiesa dei Salesiani e nasce l’ennesimo diverbio. Motivo del contendere: l’amore che il cognato prova per una ragazza che l'intera famiglia non vede di buon occhio. L’ostilità verbale ben presto si trasforma in un incontro di wrestling a quattro. I due infatti, dopo le prime parole grosse, sono arrivati a scambiarsi calci e pugni. Alla rissa si sono presto aggiunti il fratello di uno e l’amico dell’altro.

Gli uomini coinvolti nella vicenda sono tutti di origine bengalese. Ad avere la peggio è stato un 18enne che ha riportato un trauma cranico oltre a una piccola ferita sulla testa forse provocata da un anello. Gli operatori della Croce Rossa lo hanno portato al pronto soccorso di Torrette insieme all’amico 37enne. Le loro condizioni non sono gravi. Gli altri due sono stati portati dai volontari della Croce Gialla al pronto soccorso di Osimo. Ospedali distinti, in modo da evitare eventuali altri contatti tra le parti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra volanti. Non è chiaro se nella rissa sono stati usati bastoni, non rinvenuti comunque dai poliziotti. La rissa è avvenuta davanti agli occhi di numerosi passanti. Le urla prima e le botte poi hanno richiamato l’attenzione dei presenti. Nessuno dei coinvolti al momento ha sporto denuncia per lesioni.