«La camera non è disponibile». Receptionist minacciato e aggredito da un cliente

La camera promessa non è disponibile e la coppia di turisti perde la testa. Un dipendente dell’hotel, dopo essere stato insultato e minacciato, è stato aggredito e scaraventato contro il muro. L’intervento della polizia ha scongiurato il peggio. E’ accaduto questa mattina a Senigallia.

Un uomo di origini campane e una giovane donna, dopo aver lasciato un altro albergo del lungomare, avevano deciso di contattare una nuova struttura per proseguire il soggiorno sulla Spiaggia di Velluto. La reception dapprima ha confermato la prenotazione ma successivamente, verificata l’assenza di camere libere, aveva contattato i due turisti comunicando l’indisponibilità. La coppia, però, si è presentata lo stesso in albergo e con fare arrogante e minaccioso pretendeva che le fosse assegnata una camera. In un primo momento l’aggressione era solo verbale con frasi offensive e minacciose, ma dopo poco l’uomo, continuando ad urlare, ha perso il controllo, ha aggirato il banco della reception e si è avvicinato pericolosamente contro l’addetto presente, che è stato addirittura sbalzato verso il muro e minacciato affinché gli venisse assegnata una camera. Alcuni clienti presenti rimanevano impauriti, mentre nel frattempo il personale dell’albergo contattava il 113.

Subito sul posto sono intervenute due volanti del commissariato di Senigallia, coordinate dal vicequestore Maurizio Licari. I due soggetti erano già noti poiché nel corso della settimana avevano creato altre situazioni di allarme che avevano richiesto l’intervento della polizia. Venivano dunque bloccati e condotti in commissariato. In particolare, l’uomo è risultato avere diverse precedenti per reati contro la persone e il patrimonio. Alla luce dei comportamenti violenti che hanno destato allarme e dei precedenti penali, specie dell’uomo, ai due soggetti è stato immediatamente notificato il foglio di via con divieto di ritorno a Senigallia per 3 anni ed è stato imposto loro l’obbligo di tornare al luogo di residenza entro 24 ore.