Il Del Conero si rifà il look, via ai lavori per la tribuna: interventi da 260mila euro

Via ai lavori di manutenzione straordinaria per il Del Conero: il Comune ha avviato le procedure per l’affidamento. Si tratta di due stralci funzionali in base alla categoria di opere. Il primo consiste in lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della tribuna dello stadio: la spesa prevista è di 141.123 euro al lordo degli oneri della sicurezza. La procedura di selezione si svolgerà attraverso l’affidamento diretto, previa richiesta di 5 preventivi ad altrettanti operatori del settore attraverso la piattaforma informatica della Pubblica Amministrazione (Mepa) e con la successiva selezione del miglior offerente con il criterio del ribasso unico.

Il secondo stralcio prevede lavori di verniciatura e trattamento antiruggine della struttura della copertura della tribuna ovest. L’importo dei lavori è di 119.546 euro al lordo degli oneri della sicurezza. La procedura di selezione si svolgerà attraverso l’affidamento diretto, sulla base di 10 preventivi richiesti ad altrettanti operatori del settore, con successiva selezione del miglior offerente. In entrambi i casi il progetto è stato redatto dalla Direzione Sport del Comune e approvato nei giorni scorsi: il contratto riguarda la sola esecuzione dei lavori e verrà stipulato in forma di scrittura privata, in modalità elettronica.