Riqualificazione piazza d'Armi: concorso di progettazione vinto da un architetto U35

Riqualificazione di piazza d'Armi: abbiamo un vincitore. L'Ordine degli Architetti di Ancona ha annunciato che sul sito www.concorsiawn.it è stata pubblicata la classifica provvisoria dei 5 finalisti del concorso di progettazione. Ha vinto un giovane architetto under 35 che, circa un anno fa, ha fondato insieme ad altri giovani a Treviso lo studio Cinque. Una realtà che ha deciso di incanalare gran parte delle energie in direzione dei concorsi facendo, evidentemente, una scommessa vincente perché in circa un anno questo studio ha collezionato tre primi posti.



«Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in primavera, quando la procedura ha mosso i suoi primi passi - commenta l'Ordine degli Architetti di Ancona - crediamo nel concorso di progettazione quale procedura virtuosa per realizzare architettura di qualità. Trasparenza e terzietà sono le parole d'ordine che condividiamo in pieno perché con questi concorsi si sceglie il progetto, non il progettista, dando così la possibilità di farsi notare anche agli architetti più giovani e meno noti. "Congratulazioni e buon lavoro al Comune di Ancona che ha fortemente voluto e creduto in questa procedura per rilanciare l'area di piazza d'Armi, ora non vediamo l'ora di ammirarla con i nostri occhi" è il commento della presidente dell'Ordine degli Architetti di Ancona Donatella Maiolatesi».