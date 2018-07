Portonovo, partiti i lavori di ripascimento

Sono iniziati stanotte i lavori di ripascimento del tratto del litorale di Portonovo compreso tra il molo e lo stabilimento “Ramona”. L'intervento sarà realizzato nell'orario notturno fino al 21 luglio, con la possibilità di una conclusione anticipata rispetto alle previsioni. I lavori si svolgeranno di notte mentre la la mattina la spiaggia sarà comunque fruibile.

Considerato che i lavori interesseranno sia aree della spiaggia pubbliche sia in concessione, nelle quali verrà di volta in volta allestito il cantiere e steso il materiale di ripascimento, è stata emessa una ordinanza che impone ai titolari delle concessioni di tenere sgombro l'arenile da lettini, ombrelloni e altre installazioni dalle ore 22.00 alle ore 06,00 di ciascuna giornata lavorativa. Nella stessa fascia oraria, nei tratti interessati, sono interdetti parallelamente l'accesso, lo stazionamento e la balneazione. L'ordinanza vieta altresì l'accesso e lo stazionamento sul piazzale compreso tra il Lago Profondo-Fortino Napoleonico e i ristoranti Marcello e il Molo - per consentire la movimentazioni dei mezzi. Nella stessa fascia oraria notturna potrà essere a tratti vietato l'accesso (e l'uscita) alla baia per agevolare la discesa dei camion che riforniscono di ghiaia il cantiere, compiendo ciascuno più volte durante la notte il percorso di collegamento con la cava che fornisce il materiale. Chi ha necessita di raggiungere gli alberghi la viabilità è comunque garantita tramite i movieri.