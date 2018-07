Ripascimento della baia, «Rifiuti abbandonati e pietrisco scadente»: FI interroga la giunta

Rifiuti abbandonati nella Baia, il consigliere comunale Forza Italia Daniele Berardinelli ha presentato un interrogazione al Consiglio Comunale e la risposta ha scatenato il contrattacco. «L'assessore ha risposto che è previsto dal contratto di pulizia e manutenzione, la pulizia del solo arenile e non delle scogliere. Aver previsto una cosa del genere per Portonovo è assurdo- commenta Berardinelli-come se fosse stato preparato il contratto da chi non abita e vive ad Ancona. C'è solo la disponibilità su base volontaria a pulire saltuariamente le scogliere su indicazioni, evidentemente non sufficienti, dell'amministrazione. Ho chiaramente sollecitato il posizionamento di cartelli "dissuasori" nonché il controllo della polizia municipale con relative eventuali multe, ma un'amministrazione comunale deve prevedere anche di poter rimediare, purtroppo, agli errori di cittadini incivili”.

Una seconda interrogazione è stata presentata, sempre da Berardinelli, sulle condizioni del pietrisco usato per il ripascimento (GUARDA IL VIDEO): «Nonostante le fotografie inequivocabili che rappresentano le condizioni delle pietre usate, piene di fango e di colore non omogeneo a quelle presenti, gli uffici extra comunali deputati ai controlli avrebbero rilevato invece la congruità del materiale, il doppio lavaggio e l'assenza di intorbidamento dell'acqua. È grave che per una operazione, quella del ripascimento, che in passato ha visto numerosi indagati per reati gravissimi, dall'associazione a delinquere alla truffa e frode, anche di dipendenti pubblici, l'amministrazione comunale che ha per parte sua investito 36.000€ nei lavori, non abbia ritenuto opportuno controllare con i propri tecnici, passo passo, la correttezza delle operazioni, per contestare immediatamente eventuali errori a danno della spiaggia di Portonovo e dei suoi fruitori».