Parco zoo di Falconara, la stagione ripartirà giovedì 21 maggio

Riapre il Parco Zoo Falconara. Giovedì 21 maggio la struttura, fiore all’occhiello del turismo regionale e centro didattico di eccellenza per scuole e famiglie, tornerà ad offrire ai visitatori la possibilità di immergersi in un appassionante viaggio alla scoperta del meraviglioso mondo degli animali. Una ripartenza nel pieno rispetto delle linee guida deliberate dalle Regione Marche, con l’obiettivo di garantire gli accessi in sicurezza. Numerose le misure adottate per assicurare la massima tutela di pubblico e personale. Tra queste: l’obbligo di mascherina negli spazi al chiuso e all’aperto laddove non sia possibile mantenere una distanza sociale di 2 metri, il divieto di assembramenti e ingressi scaglionati.



“Ringraziamo le istituzioni comunali e regionali, gli enti, le associazioni, le aziende e i privati che ci sono stati vicini, offrendoci sostegno morale e materiale. Un grazie di cuore a Coldiretti Marche per le forniture di verdure e fieno ai nostri animali. Nell’ultimo mese abbiamo ricevuto tante dimostrazioni di affetto e solidarietà, che ci riempiono di orgoglio. Ripartiamo con grande entusiasmo e ci scusiamo sin da ora per eventuali disagi che potrebbero verificarsi nei primi giorni di apertura. Noi, come sempre, ce la metteremo tutta per ridurli al minimo. Dobbiamo tutti adattarci a una nuova normalità. E siamo certi che insieme ce la faremo”. Per tutte le informazioni sulle regole di comportamento e le visite si consiglia di consultare il sito del Parco Zoo Falconara: https://www.parcozoofalconara. com/it/.

