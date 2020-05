Troppi rischi, la fase-2 dura solo un giorno: il Raval abbassa subito le saracinesche

Troppe difficoltà, troppe responsabilità che ricadono sull’esercente per il comportamento irrispettoso di pochi. Nel dubbio, il Raval ha deciso di fare marcia indietro. La fase-2 del locale di piazza del Papa è durata soltanto un giorno, dopo di che il titolare, Federico Pesciarelli, ha scelto di fermarsi: continuerà solo con il take away e il delivery. L’annuncio è stato dato su Facebook.

«Dopo questi due lunghissimi mesi di chiusura forzata, ieri abbiamo riaperto il nostro locale nel rispetto di tutte le regole imposte dalla situazione attuale, mettendo in sicurezza lo spazio, i nostri dipendenti e tutti gli avventori. La maggior parte degli ospiti si è comportata in maniera corretta ma, forse per la voglia di stare insieme dopo il lockdown, alcuni clienti non hanno capito l’importanza di rispettare tali regole e non ci hanno consentito di lavorare in serenità e in sicurezza. Questa situazione ci preoccupa, in primis, per una questione sanitaria ma anche a causa della legge che fa ricadere responsabilità e comportamenti individuali su noi gestori e proprietari. Dopo un'attenta riflessione condivisa fra soci e dipendenti abbiamo deciso, per il momento, di chiudere nuovamente il nostro locale e di tornare a lavorare con il servizio home delivery e take away su prenotazione di “Around the world” che sarebbe andato avanti comunque.

Lavoreremo, nel frattempo, per cercare di trovare soluzioni con chiunque voglia affrontare in maniera concreta le problematiche specifiche che abbiamo riscontrato nel nostro settore di lavoro, che si basa, per lo più, su principi di aggregazione e convivialità, situazioni che, attualmente, sono in piena contraddizione con le normative da mettere in pratica. A presto, lo staff del Raval».