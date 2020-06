Riaperture: riaprono le biblioteche. Gli orari di apertura

Riaperte al pubblico da ieri con nuove modalità la biblioteca L. Benincasa a Palazzo Camerata e la biblioteca L'Isola del Tesoro a Brecce Bianche. Al via il servizio di prestito con l'accesso di un solo utente alla volta munito di mascherina e guanti disinfettati all'ingresso col gel messo a disposizione dalla biblioteca. Occorre la prenotazione telefonica dell'appuntamento della durata di 15 minuti per accedere al servizio di prestito ed è consigliata la prenotazione dei libri desiderati in prestito. Non occorre alcun appuntamento per la sola riconsegna dei libri e i volumi rientrati in biblioteca saranno messi in quarantena per dieci giorni. Programmata inoltre la riduzione degli orari di apertura che saranno simili a quelli abitualmente adottati nel periodo estivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli orari

La biblioteca Benincasa sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Mentre la biblioteca L’Isola del Tesoro segue i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Gli utenti potranno prenotare i documenti desiderati utilizzando i servizi di front-end del software Sebina Open Library o mediante richiesta telefonica o via mail. Sarà cura dei dipendenti al momento della richiesta, segnalare agli utenti la eventuale disponibilità del titolo desiderato anche nella piattaforma di Biblioteca Digitale Media Library On Line e proporre questa ulteriore possibilità di fruizione. Sulla piattaforma Mlol sarà possibile anche leggere numerosi quotidiani e riviste sia in italiano che in altre lingue e ascoltare audiolibri.