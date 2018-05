Rimborso dei libri di testo agli studenti della scuola

Il Comune di Ancona ha informato i cittadini che hanno presentato la domanda per avere il rimborso dei libri di testo, secondo quanto indicato nel bando regionale

“Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado a.s. 2017/2018″, che da venerdì 1° giugno 2018 è possibile ritirare il contributo presso i seguenti sportelli della Banca CARIGE ITALIA:

– Banca CARIGE ITALIA di via Maggini 47 – orario di sportello 8.20-13.20 e 14.30-16.00

– Banca CARIGE ITALIA di via Pontelungo – orario di sportello 8.20-13.20 e 14.30-16.00

– Banca CARIGE ITALIA di Corso Garibaldi 15 – orario di sportello 8.20-13.20 e 14.30 16.00

– Banca CARIGE ITALIA di via Frediani 8 – orario di sportello 8.20-13.00

E’ indispensabile che si rechi allo sportello la stessa persona che ha fatto la richiesta e che sia munita di un documento di riconoscimento.

INFO:

Servizi Scolastici Educativi – Viale della Vittoria n. 39 – III piano

Info: tel. 071.2225071 – tel. 071.2225053