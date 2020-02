Trasforma il sottoscala di un palazzo in un rifugio: clochard denunciato ed espulso

Aveva trasformato il sottoscala esterno di un condominio in un rifugio dove accamparsi.

A fare la scoperta sono stati gli agenti delle Volanti che, ieri attorno a mezzogiorno, hanno notato che in un palazzo di via Flaminia, subito dopo la stazione, qualcuno aveva ricavato un rifugio nel sottoscala di un garage, chiudendolo alla meglio con cartoni e coperte.

All’interno i poliziotti hanno identificato un 25enne originario del Mali, accompagnato in questura per l’identificazione: è risultato irregolare, dunque è stato sottoposto alle procedure di espulsione, oltre ad essere denunciato per invasione di edifici e clandestinità.