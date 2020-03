Degrado, immondizia da giorni fuori casa: «Non possiamo aprire le finestre»

Siamo in via Flaminia, civici 69-72 ad Ancona. «Guardate la immondizia che c'è AnconaAmbiente passa tutte le mattine a prendere la spazzatura dei altri condominii ma qui no non basta che siamo chiusi in casa e non possiamo aprire le finestre a respirare un po' d'aria dalla puzza che c'è». A parlare è un nostro lettore che ha condiviso con noi queste immagini che mostrano l'ammasso di rifiuti, da giorni presente sotto il suo appartamento.