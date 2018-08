Discarica abusiva vicino l'oasi, addio a 100 tonnellate di rifiuti speciali

Pesavano 100 quintali i rifiuti speciali e ingombranti rimossi ieri mattina, 28 agosto, dal personale di Marche Multiservizi. L’azienda dell’igiene urbana è intervenuta in via del Fiume, nelle campagne tra l’aeroporto e la sponda dell’Esino, per ripulire una zona dove si erano accumulati rifiuti speciali e ingombranti abbandonati illegittimamente.

Nel giro di due mesi nell’area immersa nel verde si erano ammassati materiale inerte, elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, carcasse di televisori) e masserizie in legno, oltre a scarti vegetali. Uno scempio che era stato oggetto di segnalazioni. Il personale di Marche Multiservizi è intervenuto con mezzi leggeri per il trasporto degli elettrodomestici e pesanti per caricare gli inerti. Sono stati necessari due container per poter rimuovere tutto. La discarica è stata accumulata da persone incivili che non hanno mostrato alcun rispetto nemmeno per la zona, a pochi passi da un’area naturalistica. I rifiuti sono stati portati al Centro Ambiente di via Saline per essere avviati a recupero, nel caso del materiale inerte, o a smaltimento. Nella foto sotto: via del Fiume nel suo nuovo aspetto





