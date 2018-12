Ambiente, ludoteca del riuso e Ata rifiuti insieme per un progetto educativo

L’ATA rifiuti di Ancona e la Ludoteca del riuso di Santa Maria Nuova lavorano in modo coordinato al fine fornire alle scuole della Provincia di Ancona un unico programma educativo sui temi della prevenzione e gestione dei rifiuti. In queste direzione il progetto educativo “Scarabeo Verde” che offre laboratori tematici, eventi ludico creativi, visite guidate, a partire dalle scuole dell’infanzia fino alla scuola secondaria di I° grado, per offrire un’esperienza formativa continuativa che cambi e si evolva nel tempo e possa accompagnare l’alunno durante tutto il percorso scolastico.

Tale esperienza innovativa permette, per la prima volta, il coordinamento di attività formative offerte da soggetti istituzionali diversi, facilitando così la scelta da parte delle scuole, che spesso ricevono una molteplicità di stimoli su argomenti simili. Il progetto educativo è stato proposto alle scuole che hanno risposto con entusiasmo “Siamo convinti della necessità di offrire percorsi coordinati di formazione su temi specifici per favorire la diffusione di questa buona pratica su tutto il territorio regionale” ha affermato l’assessore all’ambiente Angelo Sciapichetti.