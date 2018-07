Paracadutisti e memoria per la rievocazione della Battaglia di Filottrano

Filottrano centrale e strategica per difendere Ancona e Jesi. Così tanto preziosa dal punto di vista militare da diventare teatro, ben 74 anni fa, della Battaglia di Filottrano. Tra l'esercito nazista da una parte, impegnato a difendere la sua posizione nel capoluogo dorico e nella vicina città di Federico II, e dall'altra italiani e polacchi insieme per cacciare l'invasore. Anniversario che in città si festeggerà sabato 7 luglio con una giornata piena di iniziative.

Già alle 9.30 è previsto un primo lancio di paracadutisti nei pressi del monumento del Passo del Bidollo a Sforzacosta (MC). Altri, alle 10.30, atterreranno in località Taverna. Verso le 17 è previsto il raduno dei partecipanti in piazza Cavour, lo schieramento dei reparti, l’alzabandiera sulla storica torre dell’acquedotto e i saluti delle autorità. Il Museo della Battaglia, aperto nel 2006 a Palazzo Accorretti, sarà aperto dalle 16. In serata, alle 20, altro lancio dei parà in località Maddalena.