Ricostruzione post sisma, per le Marche un miliardo e 231 milioni di euro

Le risorse per la ricostruzione per le Marche ammontano complessivamente a un miliardo e 231 milioni di euro. Il punto della situazione sul sisma è stato fatto questo pomeriggio a Pieve Torina nel corso della conferenza stampa seguita alla Cabina di regia presieduta dalla Commissaria Straordinaria per la ricostruzione post sisma alla quale era presente anche il presidente della Regione Marche. 120 scuole finanziate e tutte le strutture sanitarie, le caserme, gli alloggi popolari danneggiati dal sisma.

L'attività è distribuita sull'intero territorio e la provincia di Macerata che e' la piu colpita ha la quota più significativa pari a 608 milioni. In via di conclusione anche gli ultimi sopralluoghi per quanto riguarda le schede mancanti. Oltre 105mila quelli richiesti e oltre 103 mila quelli effettuati. Per quanto riguarda la ricostruzione privata sono 1440 i progetti presentati e 28 milioni di euro le risorse già assegnate. Gli altri impegni che riguardano la ricostruzione sono rivolti al ripristino delle attivita economiche, ai centri commerciali e le ordinanze dedicate per un valore di circa 10 milioni di euro. A queste si aggiungono le ulteriori opere che non passano attraverso la comtabilita regionale. Anche il meccanismo della delocalizzazione ha gia ricevuto circa 4 milioni di euro di contributo. Altrettanto importante la voce personale: 377 le assunzioni già effettuate dai Comuni per personale che lavora nella ricostruzione più 125 unita' della struttura regionale. Al quadro di risorse forte si aggiunge l'ordinanza 49 che parla di velocizzazione per la ricostrzuione leggera e pesante e risponde alle difficoltà emerse dopo il primo anno. Questo provvedimento permette di far sì che le risorse si possano trasfrmare al più presto in realizzazioni. A seguire la consegna delle 28 casette a Pieve Torino che diventa così il 14* Comune con sae realizzate al 100%.