Professionisti del territorio per la ricostruzione, confronto in CNA

Si è svolto ieri mattina, mercoledì 12 febbraio, l'incontro in CNA Ancona fra l'Ordine degli Architetti di Ancona, l'Ordine degli Ingegneri di Ancona, il Collegio dei Geometri di Ancona, il Collegio dei Periti Industriali, la Rete delle Professioni e l'Ordine regionale dei Geologi ed il confidi Uni.Co.

Un confronto voluto e coordinato da CNA Costruzioni durante il quale è stato presentato il prodotto del confidi marchigiano, rappresentato dal direttore Paolo Mariani, per l'anticipo parcella a favore dei professionisti che operano nella ricostruzione. Un incontro importante per creare le condizioni ottimali per tutti i professionisti del territorio che operano nelle zone colpite dal sisma, uno strumento in più per sollecitare la più rapida ricostruzione possibile dei luoghi del terremoto.