Ruba un'auto ad Ancona e fa scorta di eroina, beccato a Perugia: arrestato

Ufficialmente era stato allontanato dall'Italia. E invece era a Perugia, con un'auto rubata ad Ancona e la scorta di eroina. Gli agenti della Volante lo hanno individuato a San Sisto, dopo la chiamata al 113 che segnalava un'auto sospetta con due persone a bordo piombata a forte velocità in una delle aree verdi del quartiere. I poliziotti sono subito intervenuti e hanno individuato l'auto, risultata rubata due giorni fa ad Ancona. Identificato anche l'uomo alla guida: un 22enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale. Gli agenti hanno perquisito l'auto e hanno trovato due involucri in cellofan, termosaldati, con dentro dell'eroina.

L'ARTICOLO DI PERUGIATODAY

Il giovane tunisino è stato pertanto sottoposto a fermo per la ricettazione dell’auto e rinchiuso nel carcere di Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. E’ stato anche sanzionato per la detenzione della sostanza stupefacente che è stata sequestrata e denunciato, in stato di libertà, per false attestazioni sulla propria identità e per l’inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.