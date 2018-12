Si perdono sul Monte Conero, paura per due escursionisti

Si perdono sul Monte Conero e chiamano la forestale per essere soccorsi. E' questo quanto successo ieri pomeriggio, alle ore 17:50 circa, quando il Comandante della Stazione dei Carabinieri della Forestale del Conero è stato contattato dalla centrale operativa che lo ha messo in comunicazione diretta con due persone che avevano smarrito il sentiero sul versante occidentale del Monte Conero.

Con l'ausilio di WhatsApp i ragazzi sono riusciti a comunicare anche la posizione esatta, nelle vicinanze del sentiero 307 - Grotte Romane - Cava nascosta. Il Comandante rientrato in servizio decideva di raggiungerli percorrendo la via più agevole attraverso la Strada Provinciale n. 1 del Conero in prossimità della Frazione Massignano. I due sono stati raggiunti poco dopo ed accompagnati sulla Provinciale, dove nel frattempo era giunta anche la pattuglia radiomobile di Ancona. Per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi.