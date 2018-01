Sesso e messaggi hot con la studentessa, arrestato un docente marchigiano

RICCIONE - Incontri a luci rosse e messaggi hot con una studentessa di 15 anni. E' stato arrestato nella mattinata di martedì, mentre stava recandosi all'istituto superiore di Riccione dove insegnava, il docente accusato di atti sessuali con una studentessa 15enne. Secondo quanto emerso, gli incontri a luci rosse tra i due sarebbero avvenuti anche all'interno della scuola e, gli amanti, sarebbero stati sorpresi in uno stanzino a scambiarsi effusioni e a toccarsi a vicenda.

L'uomo, un 45enne di Pesaro, è stato bloccato dal personale della squadra Mobile di Rimini mentre stava andando a lavorare. Il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, ha firmato in mattinata l'ordinanza di custodia cautelare per il professore, arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di atti sessuali su minori. Il docente al momento è stato trasferito in carcere. La studentessa, al centro della vicenda scoppiata tra i banchi, continuerebbe a sostenere di non essere stata costretta ai rapporti col docente del quale è innamorata e che, la loro, era una normale relazione tra due persone che si amano. A svelare la tresca era stata la denuncia dei genitori degli alunni dell'istituto superiore dopo che erano stati scoperti alcuni file audio con richieste esplicite inviati alla ragazzina dal docente.

