Finiti i lavori, riaperto il Belvedere Neruda

È stato riaperto il belvedere Neruda al Parco del Cardeto dopo un intervento di manutenzione straordinaria, seguito dal Settore Riqualificazione Urbana.

I lavori hanno riguardato in particolare la sostituzione del pavimento in legno originario, gravemente ammalorato. Si è scelto un materiale diverso, doghe in legno composito, per minimizzare in futuro gli interventi manutentivi. È stata inoltre rinforzata, con una struttura interna in acciaio zincato, la balaustra che si affaccia sull'antico cimitero ebraico, che risultava pericolante in diversi punti. I lavori sono stati autorizzati dalla competente Soprintendenza.