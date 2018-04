Riapre il CentrAmbiente, terminati i lavori di manutenzione straordinaria

Riapre il CentrAmbiente in Via del Commercio 27 ad Ancona dopo che sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria. Totalmente rifatto l’accesso, migliorata la viabilità e fruibilità dell’intero complesso, inoltre sono state installate nuove telecamere per monitorare gli accessi.

Con l’apertura del CentrAmbiente in Via del Commercio 27 cambia anche l’orario del CentrAmbiente di Via Sanzio Blasi snc di Posatora. Da oggi, infatti, le due strutture seguiranno il seguente orario: CentrAmbiente in Via del Commercio 27 ad Ancona dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle 12.00 il CentrAmbiente di Via Sanzio Blasi snc di Posatora dal lunedì al sabato, dalle ore 15.30 alle 18.30. «Con il termine dei lavori di manutenzione straordinaria – ha dichiarato l’AD di AnconAmbiente Roberto Rubegni – abbiamo deciso di cambiare gli orari dei CentrAmbiente. I cittadini potranno conferire gratuitamente dal lunedì al sabato con un orario tipico da ufficio che ci permetterà migliorare i servizi e, allo stesso tempo, di mettere a regime ambedue le strutture».

Rimangono, per informazioni, sempre attivi i numeri di AnconAmbiente: il NUMERO VERDE 800 680 800 dalle 08.45 alle 12.45 dal lunedì al venerdì, festività escluse. La chiamata, è gratuita da rete fissa, per la telefonia mobile è a disposizione il numero + 39 071. 2830.958 che ha un costo secondo la tariffazione prevista dal proprio gestore mobile.