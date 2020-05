Riaprono le spiagge nel weekend: sì a passeggiate e sport, ma niente tintarella

Le spiagge tornano accessibili anche nel weekend ad Ancona. A partire da domani (23 maggio) sarà possibile passeggiare e fare attività motoria anche nel fine settimana, fermo restando che non si potrà stazionare a prendere il sole prima dell’avvio della stagione balneare (29 maggio). Il sindaco Valeria Mancinelli ha infatti firmato un’ordinanza che anticipa l’accesso alle spiagge. La fruizione del litorale sarà consentita a condizione che vengano rispettate le misure di gestione dell’emergenza Covid-19.

In particolare, è vietata ogni forma di assembramento e affollamento di persone, va rispettato l’obbligo di mantenere la distanza di due metri, è vietato utilizzare le aree adibite ai giochi, ma è consentita l’attività individuale sportiva o motoria, pur mantenendo la distanza di sicurezza. Vietati i giochi di squadra o collettivi. A Palombina rimangono chiusi i sottopassi, mentre sono regolarmente aperti i sovrappassi.

Proseguono i controlli della polizia locale: oltre 160 nella giornata di oggi, 200 ieri tra attività commerciali, parchi, spiagge, veicoli, mercati e cimiteri. Nessuna sanzione. Per la riapertura delle spiagge, dove si potrà soltanto passeggiare o fare attività motoria osservando tutte le opportune cautele, la polizia locale sarà presente con una pattuglia in più nel weekend.