Lotto, nel giorno delle riaperture estratto un terno da 226mila euro

Centrato a Montecosaro, in provincia di Macerata, un terno da oltre 226mila euro, grazie alla combinazione 2, 48, 90 sulla ruota di Roma. Si tratta - come riporta l'agezia di stampa AGIMEG - della seconda vincita più alta centrata nel 2020, dopo i 312mila euro centrati a fine gennaio a Borgo di Val Taro, Parma, Il 10eLotto regala invece un 8 da 20mila euro a Gravina di Puglia, in provincia di Bari, grazie a una giocata Oro e a un'estrazione frequente. Le vincite centrate dall'inizio dell'anno salgono a 1 miliardo 281 milioni

