Riaprono le Grotte di Frasassi, un 2018 di grandi appuntamenti e innovazione tecnologica

Le Grotte di Frasassi si risvegliano e si preparano all'avvio della nuova stagione. La riapertura domani (31 gennaio) dopo il consueto periodo del fermo ecologico durato 20 giorni. Uno stop alle visite turistiche per consentire al patrimonio naturale sotterraneo di ristabilirsi. Ma soprattutto per dare modo al personale specializzato di compiere le opere di pulizia del percorso e delle concrezioni che rendono così suggestivo il complesso ipogeo più visitato d'Italia.

Tramite uno specifico sistema idraulico, le Grotte sono state sottoposte al lavaggio di alcune delle aree più soggette al passaggio dei visitatori. Un sistema studiato appositamente per garantire la protezione delle concrezioni stesse. Dunque Frasassi si prepara ad una nuova ed intensa stagione turistica, potenziata anche dalla rete di servizi che la struttura offre ai visitatori. Fiore all'occhiello è sicuramente la rete wi-fi libera che accompagna il turista lungo tutto il tragitto che parte dalla biglietteria a Stazione di Genga fin dentro le Grotte. Tanto che, se fino a qualche tempo fa la rete di comunicazione internet non era disponibile all'interno del percorso turistico, ora è possibile rimanere connessi al web anche durante la visita delle Grotte. Ecco, allora, che si può parlare anche di Grotte 4.0. Un servizio che introduce il concetto di innovazione in un sito turistico che punta ad essere tra i più accessibili, in termini di sostenibilità e assistenza al visitatore, tra i tanti percorsi naturali d'Italia. Il 2018 delle Grotte di Frasassi, inoltre, sarà particolarmente denso di grandi eventi. Su tutti il convegno I.S.C.A, ovvero la maxi convention dei gestori e promoters del circuito mondiale dell'International Show Caves Association che si terrà ad ottobre proprio a Genga, dove peraltro ha sede l'I.S.C.A.

Per l'occasione saranno attesi nel territorio centinaia di presenze da tutto il mondo, tra operatori di settore e turisti. Un'altra grande occasione per far conoscere le bellezze di Frasassi in tutto il mondo.