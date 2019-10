Ha un infarto nella metro di Milano, il poliziotto infermiere di Ancona lo rianima e lo salva

Ha avuto la fortuna, e il merito, di trovarsi al posto giusto al momento giusto. Grazie al suo sangue freddo, e alle sue competenze, è riuscito a salvare la vita a un uomo, che ha ancora speranze di sopravvivere soltanto grazie a lui. L'angelo custode è un poliziotto anconetano di 30 anni, in servizio alle Volanti di Milano e con una laurea in infermieristica, che ieri mattina poco dopo le 10 si trovava davanti ad un bar nella fermata della M3. Quando ha visto che la situazione stava precipitando è subito intervenuto, praticando le manovre di rianimazione, in attesa dell'arrivo dei medici del 118.

CONTINUA A LEGGERE SU MILANOTODAY