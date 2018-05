Lavori per la riparazione della rete idrica, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua

Multiservizi informa che mercoledì 16 maggio dalle ore 14 fino alle 20 circa, verrà eseguita una riparazione sulla condotta idrica che alimenta Falconara Alta. L’intervento verrà effettuato in via del tesoro (su campo) via della rigata (su campo) e via Bovio (su strada). Di conseguenza, nel pomeriggio, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: Andrea Costa, Baluffi, Orti, Liberazione, Gori, Farinelli, Palermo, Bovio, La Costa, La Corta, 8 Marzo, Tesoro, P.zza Carducci, Vicolo Bonacci, Parte finale di via Pergoli e parte alta di via Pascoli (precisamente le abitazioni dopo il ponte della superstrada).

La sospensione interesserà anche i due Autogrill presenti nella superstrada. Tutti gli utenti interessati dal disservizio sono già stati informati tramite avvisi affissi nei portoni. Per quanto riguarda gli esercizi pubblici come bar e ristoranti sono stati contattati direttamente dai nostri addetti, così come le utenze sensibili. Una volta ripresa l’erogazione, l’acqua potrà presentarsi rossa o non perfettamente limpida: sarà sufficiente farla scorrere fino a quando tornerà con le consuete caratteristiche.