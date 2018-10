Potenziare la rete elettrica, durante i lavori luci spente in tutto il centro

Proseguono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico nel comune di Ancona: domani 19 ottobre, infatti, le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno nel centro storico della città per lavori riguardanti il rinnovamento tecnologico delle apparecchiature elettromeccaniche con l’automazione della cabina secondaria che serve l’area interessata all’interruzione. Nell’occasione i tecnici dell’azienda elettrica controlleranno anche l’assetto e la distribuzione dei carichi elettrici in tutto il quartiere.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per domani 19 ottobre, dalle ore 10:00 alle 14:30. I clienti sono stati informati attraverso affissioni nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Di seguito le vie interessate: pza plebiscito 2, da 36 a 42, 46, 64, 3,17, 21, da 25 a 29, 35, da 39 a 39a, 51,55, sn, v degli aranci 2, da 2b a 2c, 1a, 1e, da 1g a 1i, sn,v della loggia da 40 a 42, 48, da 1 a 5a, v degli orefici 14, da 14b a 14/c, 5, 9, v bonda 2, 2b, 2e, 2m, 1, da 1b a 1c,3b, v della catena da 2 a 4, sn, v antonio gramsci da 1 a 7, pza della repubblica 1, sn, cso g. mazzini da 1 a 9, v c. pizzecolli 1, sn, v della pescheria 1, v beccheria 2, sn, pza plebiscito sn