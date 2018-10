Il Responsabile delle Chirurgie saluta tutti, Sebastiani va in pensione

«L’orgoglio maggiore? Aver gestito con buoni risultati grandi strutture italiane tenendo presente che il mio lavoro è sempre stato nel pubblico e al quale do un valore etico: usare bene le risorse pubbliche è sempre stato un mio obiettivo». Con queste parole Maurizio Sebastiani, fino a lunedì scorso dirigente dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona e Responsabile delle Chirurgie, saluta tutti e va in pensione. L’ultimo impegno di Sebastiani ha portato l’Azienda sanitaria anconetana a ricevere il premio come struttura con il miglior blocco operatorio pubblico ma è stato solo l’ultimo traguardo di una carriera cominciata proprio a Torrette nel 1986.

Nel curriculum di Sebastiani figura anche la Direzione Sanitaria dell’Inrca e del Niguarda di Milano. Tra il marzo del 2002 e il dicembre 2003 Sebastian ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario della Asl di Fermo: «Là il piano di organizzazione lo proposi io e fu approvato dall’intera assemblea dei soci». 65 anni e una vita nella sanità pubblica della quale ha visto tutti i cambiamenti: «Una volta non esisteva tutta questa tecnologia ma c’erano maggiori rapporti personali. Non c’era informatizzazione e non sapevi mai a che punto eri della storia, se le cose che stavi facendo erano fatte bene o no. C’è stata una grande evoluzione anche perché 35 anni fa il finanziamento avveniva con un rimborso a piè di lista con uno spreco di risorse mentre oggi non è più così e il riconoscimento economico deriva da quello che uno fa: ogni intervento o ricovero ha un suo DRG (Rimborso a prestazione) quindi si prende per ciò che si ha prodotto oltre a un extra per quello che viene chiesto di realizzare in futuro». Sebastiani ha ringraziato tutti i suoi collaboratori: «La mia crescita è avvenuta anche grazie a loro».