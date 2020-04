«Migliorare il sistema delle Rsa»: la Regione risponde al consigliere Busilacchi

Un focus su quanto è accaduto e sta accadendo nelle strutture residenziali per anziani in tempo di coronavirus. Ma anche quali sono i percorsi di domiciliarità e prossimità attivati, compresi quelli di tipo educativo extrascolastico, e le altre azioni a favore e sostegno della popolazione anziana, non autosufficiente, disabile e con problemi di salute mentale. Il quadro della situazione è stato delineato dalla Vicepresidente della Giunta regionale, Anna Casini, rispondendo ad un’articolata interrogazione del consigliere di Art.1, Gianluca Busilacchi. «Tre le principali iniziative messe in atto dalla Regione Marche - si legge nel comunicato che riporta le parole della vicepresidente Casini - al fine di verificare l’effettiva attivazione di misure di sostegno alternativo di tipo domiciliare a livello territoriale, si citano: una campagna di ricognizione veloce tramite piattaforma online, una serie di incontri con le ATS e la programmazione di un’altra serie di appuntamenti con i rappresentanti delle strutture residenziali».

Nell’atto ispettivo Busilacchi poneva anche un'altra questione: «come mai la Regione non abbia emanato a tutt’oggi disposizioni riguardanti la modalità di gestione dell’emergenza all’interno delle strutture residenziali. Un fatto che ha comportato l’assunzione di scelte autonome e disomogenee da parte dei direttori delle singole strutture». Al quesito è stato risposto che «si trattava di una “competenza gestionale” e non “programmatica in senso generale” e che, l’Asur, già dall’inizio dell’emergenza ha provveduto ad inviare una nota con alcune prime indicazioni e, successivamente, un protocollo per l’attivazione di un sistema di triage residenziale». Busilacchi si è detto complessivamente soddisfatto delle risposte: «anche se – ha sottolineato – credo che il sistema dei servizi vada costantemente monitorato e ulteriormente potenziato. Il tema della situazione in atto nelle RSA è un tema molto importante su cui va posta la massima attenzione. Assieme ad esso va attenzionata, salvaguardata e migliorata la situazione di tutte le categorie più deboli e svantaggiate, quali i bambini, le persone non autosufficienti e gli anziani in generale».