Election day ad ottobre: Francesco Micucci (Pd): «poco appassionato al tema»

Durante il consiglio regionale del 30 aprile si è parlato dello spostamento delle elezioni regionali ad ottobre. A tal proposito Luca Marconi (Udc-Popolari Marche) ha presentato la mozione con cui si chiede al Governo nazionale di tenere separate le date per la celebrazione del referendum confermativo e le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e comunali. L'agenzia Dire riporta che lo stesso Marconi ha auspicato che: «prevalga il buon senso e si vada dunque al rinvio delle elezioni, anche perchè, essendo stata dichiarata l'emergenza sanitaria fino al 31 luglio, non si capisce perchè si dovrebbero fare le elezioni prima di quella data».

Il capogruppo Francesco Micucci (Pd) si è detto: «poco appassionato al tema della data delle elezioni» anche alla luce del fatto che la decisione sulla data «dipende poco o nulla dal consiglio regionale ma decide il Governo», aggiungendo anche che «su questo tema occorre dare spazio, più che a valutazioni di ordine politico, a valutazioni di ordine sanitario». Il consigliere Piero Celani (Fi), replicando anche a quanto detto dall'assessore Cesetti, ha sostenuto che «la riapertura del barbiere non e' paragonabile alle elezioni», ritenendo che non ci siano le condizioni per svolgere la campagna elettorale in questa fase «dato che non e' possibile fare adunanze o riunioni, e in questa situazione avrebbe la meglio chi può fare campagna elettorale online e questa non sarebbe democrazia». In conclusione l'ex sindaco di Ascoli Piceno chiede che «vengano recuperate prima le condizioni di tranquillità e sicurezza, non si può fare campagna elettorale in questa situazione con territori in forte difficolta, si vada ad elezioni quando tutto questo è finito» Sul punto si è trovato d'accordo anche il presidente del consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo. « Condivido questa posizione- ha detto riferendosi all'intervento di Celani-. E condivido la presa di posizione dei capigruppo che hanno inviato nota al presidente Ceriscioli»