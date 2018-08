Regata del Conero, manca poco per l'edizione 2018

E' fissato per domenica 30 settembre 2018 l'appuntamento con la Regata del Conero, iconica regata su un percorso di circa 12 miglia lungo l'incantevole Riviera del Conero, che ogni anno richiama oltre 200 imbarcazioni da tutta Italia. Giunta alla diciannovesima edizione, la manifestazione organizzata dalla Marina Dorica di Ancona si arricchisce quest'anno di tante novità, inclusi ricchi premi, tra cui un'automobile Kia Picanto, che verrà estratta a sorte tra tutti i partecipanti a termine della regata.



Dopo diciotto edizioni disputate la prima domenica di settembre, la regata si sposta all'ultimo weekend del mese: "La decisione nasce dalla volontà di facilitare l'avvicinamento a Trieste per tutte le imbarcazioni che, il 14 ottobre, parteciperanno alla 50° Barcolana. Ancona è infatti una location strategica per tutti gli equipaggi che desiderano fare una tappa intermedia durante il trasferimento e la Marina Dorica è pronta ad accoglierli al meglio mettendo a disposizione tutte le sue strutture" - ha dichiarato il Pesidente del Comitato Organizzatore della Regata del Conero, Carlo Mancini. Tutte le imbarcazioni iscritte, infatti, saranno ospiti della Marina Dorica dal 23 settembre all'8 ottobre e potranno beneficiare di tariffe convenzionate per alaggi e vari, oltre che dell'ospitalità di tutti i Circoli Nautici del Marina.



Tutto pronto quindi per la grande festa della vela marchigiana: il 30 settembre l'intera città di Ancona si riverserà sulle scalinate del Passetto per assistere allo spettacolo di oltre duecento imbarcazioni che, a vele bianche o con colorati spinnaker, taglieranno la linea di partenza per iniziare il loro percorso lungo la Riviera.



Finita la competizione in acqua, tanti premi in palio per tutti: oltre alla premiazione di rito dei vincitori, un'estrazione a sorte determinerà quale, tra gli equipaggi iscritti, sarà il vincitore di un'automobile Kia Picanto, di uno scooter Yamaha Tricity, un bracciale tennis in brillanti Disitaly da uomo e tanti altri entusiasmanti premi. Le iscrizioni alla Regata del Conero sono già aperte e dovranno essere perfezionate entro le ore 11 di venerdì 28 settembre. Per visitare il sito dell'evento, clicca qui. Per leggere il bando di regata, clicca qui.