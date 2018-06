Il mezzo pesante rovesciato lungo la Provinciale, strada bloccata per il recupero

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 12,15 a Camerano per in recupero di un escavatore rovesciato sul ciglio della Strada Provinciale 2 al chilometro 4. Il mezzo meccanico è stato recuperato con l'ausilio dell'autogru proveniente dalla sede centrale di Ancona e durante le operazioni la strada è rimasta chiusa al traffico per circa trenta minuti. Non ci sono state persone coinvolte.

