Una malattia lo ha stroncato a soli 32 anni, morto un giovane imprenditore

RECANATI - Tutta la città piange la scomparsa di Carlo Doga, imprenditore balneare di 32 anni, morto all'ospedale di Civitanova dopo aver combattuto contro la Leshmaniosi, malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Carlo gestiva lo stabilimento "Chalet Davide" di Porto Recanati, ma era molto conosciuto in tutta la città anche come volontario della Protezione civile. I funerali del giovane imprenditore sono stati fissati sabato 10 novembre alle 10, alla chiesa San Giovanni Battista di Porto Recanati.