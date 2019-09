Straniera sul bus, Rubini contro chi ha diffuso il video: «Becera propaganda razzista»

«Che in questo paese e in questa città ci fosse chi, da anni, gioca a soffiare sul fuoco delle paure è cosa nota. Qualsiasi fatto o accadimento diventa strumento di propaganda; una propaganda fatta di qualunquismo, approssimazione ed intolleranza. E così è stato anche nella nostra città nella triste vicenda che ha coinvolto una povera mamma di colore salita con il figlio in braccio sul bus e colpevole di aver occupato illegittimamente un posto riservato ai disabili».

Si riferisce al caso dello scontro verbale esploso su un bus tra una giovane straniera e un gruppo di anconetani Francesco Rubini, consigliere comunale per Altra Idea di Città. Parla della costruzione di un caso, attraverso la diffusione di una video sui social da parte di «alcuni soliti noti della destra locale per alimentare l’ennesima guerra tra poveri con al centro del bersaglio il solito straniero da fare oggetto di insulti e sproloqui. Poco importa analizzare i fatti, rendersi facilmente conto della oggettiva difficoltà della mamma con il bambino piccolo, della indisponibilità di quasi tutti i presenti sul bus ad aiutare entrambi i soggetti in difficoltà a trovare almeno a soluzione utile e pacifica per tutti; ciò che conto è sempre e solo additare il diverso e farne io nemico numero uno. Una vicenda triste e violenta che dovrebbe invitare tutti ad una seria riflessione sulla società che viviamo ogni giorno: è davvero un mondo così egoista, violento ed intollerante che vogliamo?».

