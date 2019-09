Straniera non cede il posto all’invalida, bagarre sul bus: «Vai a casa tua»

L’autobus si ferma, sale un’anziana con difficoltà motorie. La donna si dirige verso il posto riservato ai disabili, che però è occupato da una giovane ragazza di colore con un bambino in braccio e seduta. Il mormorio dei presenti diventa ben presto una serie di voci alte e sovrapposte che chiedono insistentemente alla ragazza di alzarsi e lasciare il posto all’anziana. Nel video, pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere comunale Fratelli d’Italia Angelo Eliantonio, si possono udire frasi come «sfacciate, maleducate», «chi vi credete di essere voialtri?», «è tutto loro, non è possibile», «padroni onnipotenti», «questi sono liberi di fare quello che gli pare» fino ad arrivare al «devono venire in Italia a fare queste cose?», «dove sta scritto che le persone nostre che hanno dei problemi devono stare in piedi?» e al «vai a casa tua». Quest'ultima frase, in particolare, è ascoltabile in sottofondo al minuto 1,30 del video.

Il filmato dura circa due minuti e mostra la ragazza che resta seduta accanto a un'altra giovane di colore nonostante l’ira dei presenti, giustificandosi dicendo: «Io non conosco l’Italiano». A un certo punto viene chiesto l’intervento dell’autista, che ha tentato di calmare gli animi. Alcuni presenti segnalano che sul mezzo c’erano almeno altri due posti disponibili per persone normodotate, ma che la giovane è rimasta dov’era alimentando di fatto l’ira dei presenti anche per aver tenuto aperto il passeggino del piccolo.