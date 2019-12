Raval family baby parking: l'aperitivo per mamma e papà è senza pensieri con i bimbi in ludoteca

Godersi una serata in allegria, lasciando i propri figli in un luogo sicuro per qualche ora. E’ questo l’obiettivo di Raval Family baby parking, l’iniziativa che si svolge tutti i venerdì e sabato dalle 19 alle 23. I genitori che vogliono bersi uno spritz o gustarsi una cena con gli amici senza pensieri, possono accompagnare i piccoli alla ludoteca La luna ai bambini in corso Stamira 61, a pochi metri dai locali Raval e O Acqua o vino, godendo anche di un prezzo agevolato.

"Abbiamo organizzato - dice Federico Pesciarelli, uno dei titolari del Raval - insieme alla ludoteca di Corso Stamira questo servizio che, per adesso, sarà disponibile tutti i venerdì e sabato, dalle 19 alle 23. Le famiglie che vorranno lasciare i propri bambini per qualche ora potranno recarsi alla lunoteca, come la chiamano loro e, presentando lo scontrino, riceveranno uno sconto del 10 percento nei nostri locali di Piazza del Papa. Abbiamo pensato a realizzare questa iniziativa nell'ottica di dare un servizio per la nostra clientela che da 13 anni viene da noi per il weekend. Quelli che una volta erano giovanissimi clienti sono cresciuti con noi, hanno messo su famiglia e fatto dei figli. Così è nata questa esigenza".

E la risposta dei fedelissimi della ribolla non si è fatta attendere: "Ho visto - prosegue il titolare - delle buone risposte su Facebook. E' stata un'idea apprezzata dai clienti storici e non solo, e subito recepita in maniera positiva. Tutta la famiglia si diverte in un contesto giocoso e pieno di vita. Spero che il Raval rappresenti il primo di una lunga lista di locali anconetani che offre questo genere di servizi".

La Ludoteca è a pagamento e il servizio serale costa 8,50 euro l'ora. Poi ci sono gli abbonamenti che abbassano il costo orario e i pacchetti per gruppi più numerosi. "Con il Raval siamo convenzionati - dice Annalisa, una delle titolari della Luna ai Bambini - quindi dalle 19 alle 23, presentando lo scontrino, facciamo il 10 percento di sconto ai genitori che vogliono godersi uno spritz in compagnia". Le operatrici della ludoteca accolgono i bambini dai tre anni fino ad età adolescenziale e la struttura ha materiale e attività da proporre attività anche per ragazzini più grandi.