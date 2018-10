Rapposelli, confessione choc: il padre Giuseppe racconta l'omicidio del figlio Simone

Voleva i soldi dall’ex marito e dal figlio Simone Renata Rapposelli, la pittrice anconetana scomparsa e trovata morta nelle campagne marchigiane dopo settimane di un’inchiesta che vede accusati di omicidio proprio Giuseppe e Simone Santoleri, rispettivamente l’ex marito e il figlio della donna. E oggi il padre punta il dito contro il figlio perché, in un interrogatorio con gli investigatori, ha raccontato tutto. Lei, Renata voleva i soldi. «Io vi denuncio, vi denuncio a tutti e 2 se non mi date i soldi. Voleva i soldi subito e così abbiamo litigato. Eravamo in piedi tutti e 3 in mezzo alla saletta. Io ho detto che non ce la facevo e di colpo Simone si è girato, io non ho visto come ha fatto, urlavano, Simone diceva “Dove andiamo a prendere i soldi?” Io ho detto “Fermati fermati, te li diamo”. Ma lei li voleva tutti subito perché doveva pagare delle cose. Appena ha detto che ci denunciava è successo il macello. E così, uno a fianco all’altra, Simone si gira di colpo, si mette dietro a Renata e le stringe un braccio intorno al collo. Dopo si è accasciata e addio, si è appoggiata la testa alla poltrona». Parole choc quelle del padre, riportate in esclusiva in un servizio di Pomeriggio 5 andato in onda proprio oggi (Guarda il video a fine articolo). L’uomo ripercorre tutto dall’inizio, da quando Renata è arrivata in Abruzzo. «Io ho preso la macchina da solo, la Seicento, Renata è scesa dal treno a Giulianova, l’ho fatta salire in macchina e l’ho portata a casa. Voleva i soldi, sempre i soldi, pure quando guidavo con la macchina. Ma io i soldi non ce li ho. Siamo entrati in casa e Simone mi ha detto “Ma che me l’hai portata a fare questa qua?” Le ha fatto vedere le carte che stavamo facendo per avere un po’ più di soldi per la malattia di Simone». Poi la minaccia di denuncia e la situazione è degenerata. «”Simone chiamiamo i carabinieri, fa niente è successo una disgrazia” dicevo io perché non è che lui lo ha voluto. Non era Simone, era nervoso, sembrava indemoniato. Appena Renata ha detto vi denuncio è stato un lampo, Simone è diventato una bestia.

Il corpo rimasto in casa Santoleri per giorni

«Ha pensato a tutto Simone, ha preso le buste, l’ha mesa nelle buste, l’ha appoggiata per terra, l’ha sdraiata e mi ha chiesto una mano. Ha usato 2 buste, una dai piedi fino alla vita e una dalla testa alla vita, poi l‘abbiamo legata con lo scotch marrone. Io piangevo, Simone mi diceva “Stai zitto che non ti succede niente”. Abbiamo pensato a farla sparire. Prima l’abbiamo lasciata così sul pavimento, le abbiamo messo un plaid sul viso e siccome dovevamo cominciare a cucinare per mangiare, l’abbiamo spostata e messa in bagno in modo che se qualcuno suonava a casa non la vedeva per terra. Mi sa che è stata 2 giorni in casa. In quei giorni siamo andati a fare la spesa, in farmacia, lui giocava al computer e io andavo in bici come se nulla fosse». Ma perché aspettare così tanto per disfarsi del corpo? «Io non ho deciso nulla, io volevo chiamare i carabinieri ma lui mi strillava e mi diceva che non capivo nulla, avevo paura mi facesse del male. Poi l’abbiamo caricata nella macchina prima di mezzanotte e l’ abbiamo coperta con dei cartoni e una valigia. La mattina dopo sono andato in ospedale per una visita, poi a Loreto. Io ho detto “Non ce la faccio più. Basta”. Così ci siamo fermati in una stradina di campagna, abbiamo tolto le buste e l’abbiamo spinta in un dirupo, l’abbiamo fatta rotolare insieme».