Prendono a bastonate il figlio e sequestrano la famiglia, rapina in villa nella notte

Picchiano il figlio della donna, poi sequestrano tutta la famiglia fino a quando non gli viene consegnato tutto quello che c’era nella cassaforte della villa. E’ stata una serata da incubo quella vissuta ieri da una famiglia straniera in vacanza nella loro casa di Scapezzano, frazione di Senigallia. I banditi hanno agito intorno alle 23 quando il figlio della donna, un 35enne, si è affacciato per chiudere una porta finestra della casa. E’ a quel punto che i rapinatori hanno agito, scagliandosi contro il 35enne bastonandolo fino a buttarlo e terra dove poi è stato raggiunto anche da calci. In tutto 4 persone completamente vestite di nero e incappucciate. Parlavano italiano ma con un accento dell’Est Europa, secondo la testimonianza delle vittime. Fatto sta che dopo la violenza, gli incappucciati hanno bloccato la donna con li suo compagno costringendo tutti a salire al piano superiore, nella camera da letto dove si trovava la cassaforte. Sotto minaccia di quei tronchi di legno, la donna ha composto la combinazione della cassaforte a muro per consegnare ai rapinatori gioielli, contanti e soldi in valuta estera.

Secondo quanto raccolto dai Carabinieri di Senigallia, guidati dal comandante Cleto Bucci, si tratterebbe di un colpo da centinaia di migliaia di euro. Forse 300mila euro, ma sono numeri ancora in fase di ricostruzione da parte degli investigatori. I banditi poi si sarebbero dati alla fuga portando via con sé gli hard disk della videosorveglianza della villa senigalliese e se ne sono andati via a bordo di un’Audi Q3 nera, ritrovata dai militari a circa un chilometro di distanza, mentre il 35enne vittima della rapina ha riportato una prognosi di 15 giorni.