«Vuoi fare sesso con me?», l'altro rifiuta e lui gli sfila il portafoglio: 27enne nei guai

E' finita con un arresto la rapina avvenuta questa notte in viale Principe Piemonte, a Rimini. In manette un peruviano di 27 anni, bloccato dai carabinieri dopo aver tentato di rubare un portafoglio ad un turista anconetano di 47 anni.

Il peruviano ha avvicinato la vittima proponendogli di consumare un rapporto sessuale. Al rifiuto di quest’ultimo, il 27enne ha iniziato a palpeggiare ed abbracciare l'anconetano e, approfittando della confusione del momento, gli ha sfilato il portafoglio. Il giovane è stato prontamente bloccato dai carabinieri che si trovavano in borghese nella zona. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che per fortuna non ha riportato lesioni. Durante l'udienza per direttissima, il giudice ha disposto l'obbligo di firma giornaliero dai carabinieri fino alla data del processo.