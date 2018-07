Entra pistola in pugno e chiede i soldi, paura alle Poste

È scattata la caccia all'uomo ad Ancona dopo il blitz di un rapinatore che, arma in pugno, è entrato all'uffico postale del Pinoccchio e ha intimato i cassieri di farsi consegnare i soldi. L'episodio è avvenuto attorno alle 12.35. Agli sportelli c'erano i cassieri e pochi clienti. L'allarme antirapina ha messo in fuga l'uomo che non è riuscito a portare via nemmeno un centesimo.

Sul posto, richiamati dall'allarme, è arrivata una Volante della Questura ma il rapinatore si era già dileguato. Sono in corso ricerche in tutto il territorio alle quali partecipano attivamente anche gli uomini della Squadra Mobile dorica. I presenti, pur comprensibilmente impauriti, stanno bene. Non è la prima volta che le Poste del Pinocchio vengono prese di mira: l'ultima volta a marzo 2017 ma sono stati registrati episodi analoghi anche nel 2013 e nel 2012.