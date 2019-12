Rapina sua madre e prende 30mila euro, poi minaccia di uccidere tutti con una pistola

Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno arrestato un 46enne di Montemarciano per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ieri sera ha aggredito la madre e le ha sottratto 30.000 euro che la donna custodiva nella sua camera da letto. Lei, sotto choc, ha chiesto immediatamente l’intervento dei carabinieri.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, alla vista dei militari ha pronunciato offese e insulti nei loro confronti, minacciando di uccidere chiunque si avvicinasse a lui, mostrando anche una pistola. Poi si è barricato in casa e non ha risposto alle numerose chiamate dei militari fino alle 02:00 di notte, quando si è affacciato alla finestra e ha espresso nuove minacce e insulti. A quel punto i carabinieri del Comando Provinciale di Ancona hanno fatto irruzione nell’abitazione. L’uomo si era armato di un martello da carpentiere col quale ha cercato di difendersi e sottrarsi alla presa dei militari, che sono comunque riusciti a disarmarlo e bloccarlo. E’ stato quindi condotto all’ospedale di Ancona dove è stato sottoposto a TSO e ricoverato nel reparto di Psichiatria, in quanto sono stati riscontrati gravi disturbi psichici. All’interno dell’abitazione i militari hanno trovato ben 31.500 euro in contanti, nascosti nell’armadio della camera da letto dall’uomo, 2 pistole a salve prive di tappo rosso, 31 cartucce a salve, un coltello da pesca modificato a pugnale di lunghezza pari a cm 28, due martelli da carpentiere e un’ascia, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato tratto in arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, ed il magistrato ha disposto l’immediata liberazione per motivi sanitari.