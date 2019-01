Rapina davanti al negozio di kebab: «Dammi tutti i soldi o ti ammazzo»

Tenta la rapina davanti al negozio di kebab ma viene fermato dalla Polizia. Erano le 20.30 circa di ieri, quando gli Agenti delle Volanti sono intervenuti in Via Giordano Bruno dove era stata segnalata al 113 una lite animata nei pressi di un Kebab. Giunti subito sul posto gli Agenti hanno identificato un 23enne anconetano, di origini nord africane, con diversi precedenti di polizia per stupefacenti e reati contro il patrimonio il quale, in evidente stato di agitazione, stava inveendo nei confronti di un uomo all’uscita del locale.

I poliziotti hanno effettuato alcuni rapidi accertamenti scoprendo che il giovane, poco prima, si era accorto che l’uomo, un anconetano di 63 anni, aveva nel portafogli una consistente somma di denaro in quanto aveva acquistato alcuni pacchetti di sigarette presso la vicina tabaccheria. Poiché i due si conoscevano di vista, il giovane lo aveva avvicinato con una scusa accompagnandolo poi nel negozio di kebab dove il sessantenne aveva ordianto una porzione di patatine fritte.

Stranamente, però, il giovane si era freneticamente all’esercente per accelerare l’acquisto. Subito dopo, una volta usciti dal locale, mentre l’uomo mangiava le patatine, il giovane aveva tentato di farsi consegnare il portafogli contenente 1400 euro minacciandolo di spaccargli la faccia se non gliele avesse dati. Per fortuna sul posto sono giunte le Volanti che lo hanno bloccato prima che la situazione degenerasse. Per lui è scattato l'arresto.