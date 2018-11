Il "dolcetto o scherzetto" diventa "spicci o schiaffi" a ragazzini, paura in centro

Uno schiaffo e la minaccia di una bottiglia per l'elemosina non concessa. E' successo mercoledì sera in centro a Senigallia, nei pressi di piazza Roma. Vittime un gruppo di minorenni in giro per la festa di Halloween. I ragazzini sono stati avvicinati da due ragazzi e una ragazza che hanno chiesto loro qualche soldo. Una richiesta che è diventata pressante e che, nonostante la risposta negativa, è andata avanti fino a diventare una vera e propria aggressione.

Secondo il racconto fatto dalle vittime, uno dei questuanti avrebbe mostrato loro una bottiglia di vetro minacciando i presenti e poi colpendo con uno schiaffo il ragazzino che gli si trovava davanti. Violenza che ha fatto subito scattare la colletta. Vuotate le tasche, il gruppo ha raccolto quanto poteva per accontentare il trio che poi si è dileguato per le vie del centro. Subito è stata formulata la denuncia con un'accurata descrizione degli autori.