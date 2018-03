Deve scontare 7 di carcere per rapina, furto e spaccio: arrestato

CHIARAVALLE - Nel pomeriggio di mercoledì i Carabinieri di Chiaravalle hanno arrestato un 38enne residente in città per un cumulo di pene passate in giudicato.

L'uomo, che dovrà scontare 7 anni di pena residua per i reati di rapina, furto e spaccio di stupefacenti, commessi tra il 1998 ed il 2005, dopo Il fotosegnalamento, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ancona dove sconterà la sua pena.