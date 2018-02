Rapina in villa, mani sul collo all'anziana contessa: «Dammi i soldi o ti ammazzo»

Forza il portone d'ingresso della villa, raggiunge l'anziana proprietaria di casa e l'aggredisce per farsi consegnare il bottino. Attimi di paura lunedì mattina in via IV Novembre, a Falconara, dove la contessa Maria Concetta Ceppaluni è stata vittima di una rapina.

La donna, 90 anni, in quel momento si trovava da sola. Il ladro l'avrebbe avvicinata e presa per il collo minacciandola di ucciderla se non gli avesse consegnato il denaro. L'anziana contessa a quel punto, in preda alla paura, gli ha consegnato un orologio in oro e degli anelli con alcuni brillanti. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata una delle due badanti, che rientrando in casa ha trovato la donna nascosta in un angolo ed in stato di choc. In corso le indagini per risalire al responsabile.