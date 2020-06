Estorsione e rapina, blitz dei carabinieri: arrestato un 26enne

FILOTTRANO - Blitz ieri mattina da parte dei carabinieri filottranesi che hanno arrestato un cittadino pakistano, in Italia da diversi anni. Nei confronti dell'uomo è stata eseguita una sentenza del tribunale dorico, confermata dalla Corte di Appello, in per i reati di estorsione e rapina, in concorso, commessi nel giugno del 2017 proprio a Filottrano.

L’arrestato, che al momento dell'arresto si trovava all'interno della sua abitazione, è stato associato alla Casa Circondariale di Ancona Montacuto, per scontare la pena di due anni e tre mesi di reclusione.