Anziana aggredita a poi rapinata, preso con la collana al collo: scippatore catturato

Era stata avvicinata da un bandito che dopo averla violentemente spintonata a terra, le aveva strappato la collana d'oro che portava al collo. Il fatto risale allo scorso mese di agosto, nella zona di San Sisto a Perugia, ed ora i responsabili della vicenda sono finiti nei guai. Vittima un'anziana perugina che subito dopo aveva sporto denuncia.

Le immediate attività svolte dalla Squadra Mobile hanno permesso di documentare le fasi antecedenti della rapina. Dai filmati gli agenti hanno notato il bandito in compagnia di un soggetto dai tratti somatici nordafricani, posizionato alle casse del supermercato per adocchiare, mentre stava pagando la spesa, la vittima da assalire. Identificato quest'ultimo, un 33enne tunisino senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, i poliziotti lo hanno trovato nei pressi di una stazione con al collo ancora la collana rubata dall'anziana vittima. Fermato, è stato sottoposto a fermo per il reato di ricettazione ed associato presso il carcere di Capanne

Sono poi scattate le indagini per risalire al rapinatore, un 28enne di origine pugliese, senza fissa dimora. Il giovane, nel frattempo si era allontanato da Perugia, nella vana speranza di allontanarsi dalle ricerche degli investigatori. Ma le sue tracce hanno indirizzato i poliziotti della Squadra Mobile nelle Marche, a Fabriano. Proprio in città è stato ammanettato ed arrestato per rapina in esecuzione di ordinanza di misura cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Perugia lo scorso settembre, su richiesta della locale Procura della Repubblica. E’ stato associato al carcere di Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.